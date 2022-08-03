لاعب يباغت حكمة ويعتدي عليها بشكل مفاجىء خلال مباراة في الأرجنتين.. فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق _متابعات

اعتدى لاعب على حكمة كانت تدير مباراة جمعت فريقي غارمينسي وديبورتيفو إندبيندينسيا لكرة القدم في مقاطعة تريس أرويوس، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

فخلال الشوط الثاني، تهجم كريستيان تيرون، لاعب غارمينسي على الحكمة الأرجنتينية دلما ماغالي كورتادي البالغة 30 عاما، بطريقة عنيفة اعتراضا على أحد قراراتها، بحسب “روسيا اليوم”.

وقام تيرون البالغ 34 عاما بتوجيه ضربة من الخلف على رأس كورتادي، بعد لحظات قليلة من إشهارها البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، ما أدى إلى سقوطها على الأرض.

وذكرت شبكة tycsports الأرجنتينية الشهيرة، أن تيرون وجه شتائم وألفاظا مسيئة للحكمة كورتادي، التي رفعت البطاقة الصفراء لأحد زملائه أيضا.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددا من رجال الشرطة وهم يحيطون بتيرون، ومن ثم اقتياده إلى خارج أرض الملعب.

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بدوره أدان نادي غارمينسي تصرفات لاعبه، وأصدر بيانا رسميا بهذا الخصوص أعرب فيه عن رفضه الشديد لهذا التصرف، وتضامنه مع الحكمة التي تعرضت للاعتداء، والاعتذار إليها.