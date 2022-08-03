هل تتناسب أسعار العقارات مع متوسط رواتب الأفراد؟.. خبير يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال المهندس أحمد الفقيه، وهو خبير وصانع محتوى عقاري، اليوم، إن متوسط الرواتب للقطاع الحكومي في المملكة بحسب الهيئة العامة للإحصاء 10.234 آلاف ريالا، وهو معقول جدًا لتملك مسكن.
وبين في تصريحات لبرنامج “الشارع السعودي” المعروض عبر شاشة قناة السعودية، أن المشكلة في السوق أن 95% من موظفي القطاع العام والخاص غارقون في ديون استهلاكية، لذلك المستشار العاقري الذي دشنته منصة سكني، يجب أن يعمم على جميع القطاعات الحكومية.
ونصح المواطنين بعد توريط أنفسهم في القروض الاستهلاكية، وتوفير المال لشراء منزل، مؤكدًا أن “شقة” تكفي، ولا يجب أبدا أن ننتظر حتى نتملك سعر فيلا.
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