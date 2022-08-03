اخبار الخليج – «التعليم العالي»: تطبيق التعليم الحضوري لجميع الجامعات العام القادم

محمد بن مسعود - الدمام - يعلن مجلس التعليم العالي أنه ابتداءً من العام الدراسي 2022/2023 سيتم تطبيق نظام التعليم الحضوري للطلبة في كافة مؤسسات التعليم العالي. ويدعو المجلس جميع مؤسسات التعليم العالي لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا شأن بما يسهم في نجاح العملية التعليمية.

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