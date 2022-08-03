لحملة الثانوية.. إعلان موعد التقديم لبرامج الدبلومات التطبيقية بـ «جامعة الملك خالد»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في الكلية التطبيقية عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية (مدفوعة الرسوم) للعام الجامعي 1444هـ (عدد 27 برنامج)، وذلك في كل من (أبها، محايل عسير، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، رجال ألمع، تنومه)، وذلك وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

الدبلومات:

1- برامج دبلوم متوسط (سنتان دراسيتان+ 6 أشهر تدريب ميداني):

– دبلوم شبكات الحاسب الآلي.

– دبلوم برمجة أنظمة المعلومات.

– دبلوم متوسط مهني في السلامة والصحة المهنية.

– الدبلوم المتوسط العام في مكافحة العدوى.

– الدبلوم المتوسط العام في التعقيم.

– الدبلوم المتوسط العام في سلامة وجودة الأغذية.

– الدبلوم المتوسط في اقتصاديات الصحة والتأمين الصحي.

– الدبلوم المتوسط العام في الأمن السيبراني.

– الدبلوم المتوسط في إدارة السياحة والترفيه.

– الدبلوم المتوسط العام في اللغة الإنجليزية المكثفة.

2- برامج دبلوم مشارك (سنة دراسية + 3 أشهر تدريب ميداني):

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– دبلوم البرمجة التطبيقية.

– دبلوم صيانة الحاسب الآلي.

– دبلوم أنظمة الإنترنت الذكية.

– دبلوم الأجهزة الذكية.

– دبلوم الإدارة المكتبية.

– دبلوم التحرير والسكرتارية.

– دبلوم مشارك في إدارة الموارد البشرية.

– دبلوم مشارك في العلاقات العامة.

– دبلوم مشارك في المحاسبة.

– دبلوم مشارك في التسويق الإلكتروني.

– دبلوم مشارك في ريادة الأعمال.

– دبلوم مشارك في السلامة والصحة المهنية.

– دبلوم مشارك في تقنيات التشييد.

– دبلوم مشارك في التحكم والتوزيع الكهربائي.

– دبلوم مشارك في التفتيش والرقابة الأمنية.

– دبلوم مشارك في تطوير الويب وتقنيات الإنترنت.

– دبلوم مشارك في التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/01/09هـ الموافق 2022/08/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/01/22هـ الموافق 2022/08/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا