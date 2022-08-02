شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتحرك بسبب عقوبات حمدالله ورئيس النصر يوجه رسالة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، في التحرك سريعًا واتخاذ قرار عاجل، بعد عقوبات لجنة الاحتراف السعودية، في قضية النصر والنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب العالمي السابق والعميد الحالي.

وأكد أحمد العجلان الإعلامي السعودي الرياضي، عن اتخاذ نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا رسميًا، بالاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، ضد عقوبات لجنة الاحتراف.

وكتب العجلان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لأمور لم تنته بعد، في قضية النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي".

- معمر يؤكد استمراره في التصعيد ضد الاتحاد

على جانب آخر، رد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على عقوبات لجنة الاحتراف وتحركات الاتحاد، في القضية.

وكتب آل معمر في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حقوق النصر، لا تنازُل عنها، وإن طال أمد التقاضي".

وأضاف رئيس نادي النصر السعودي: "مسؤولي العالمي، سيدرسوا قرارات لجنة الاحتراف، للبدء في الجولة الجديدة بالقضية".

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أعلنت عن 4 عقوبات رسمية، في قضية النصر، أولها هي إيقاف اللاعب المغربي حمد الله لمدة 4 أشهر مقبلة.

كما قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إيقاف نادي الاتحاد من التعاقدات، لفترة تسجيل واحدة وهي فترة الانتقالات الشتوية.



- عقوبات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالدوري السعودي



وجاءت باقي العقوبات كالآتي: فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على المغربي عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى إيقاف حامد بن موسى البلوي المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال سعودي، وإيقاف مشعل بن أحمد السعيد مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريم نادي اتحاد جدة، 500 ألف ريال سعودي، بسبب دخوله في مفاوضات مع حمدالله أثناء تواجده مع العالمي واتهامه بتحريض اللاعب على المغادرة.

وكان نادي النصر قدم إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تسجيلات صوتية، تفيد بتفاوض الاتحاد وحمد الله، خلال الفترة الغير قانونية من عقد اللاعب، مع العالمي.