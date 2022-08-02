شكرا لقرائتكم خبر عن النصر غير راضٍ.. تحرك جديد من العالمي بعد عقوبات قضية حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، أول قرار له عقب الفصل في قضيته ضد الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب الفريق السابق والعميد الحالي.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أعلنت عن 4 عقوبات رسمية، في قضية النصر، أولها هي إيقاف اللاعب المغربي حمد الله لمدة 4 أشهر مقبلة.

كما قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إيقاف نادي الاتحاد من التعاقدات، لفترة تسجيل واحدة وهي فترة الانتقالات الشتوية.



- عقوبات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالدوري السعودي



وجاءت باقي العقوبات كالآتي: فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على المغربي عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى إيقاف حامد بن موسى البلوي المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال سعودي، وإيقاف مشعل بن أحمد السعيد مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريم نادي اتحاد جدة، 500 ألف ريال سعودي، بسبب دخوله في مفاوضات مع حمدالله أثناء تواجده مع العالمي واتهامه بتحريض اللاعب على المغادرة.

وكان نادي النصر قدم إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تسجيلات صوتية، تفيد بتفاوض الاتحاد وحمد الله، خلال الفترة الغير قانونية من عقد اللاعب، مع العالمي.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، أن مجلس إدارة نادي النصر، سوف يقدم استئنافًا ضد عقوبات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، في قضية حمد الله، والتصعيد.



- النصر يُصعد قضية حمدالله ويستأنف بسبب عقوبة الاتحاد

وتابعت: "النصر غير راضٍ عن إيقاف الاتحاد فترة تسجيل واحدة فقط، حيث سيطلب في الاستئناف، زيادة العقوبة على العميد".

واختتمت: "إدارة مسلي آل معمر، ترى أن عقوبة حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، غير كافية بالمقارنة مع المخالفة".