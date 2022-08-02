دي يونج يصر على رفض يونايتد.. وينتظر عرضًا من عملاقين

محمد بن مسعود - الدمام - بات الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، منفتحا على الانتقال إلى أحد الأندية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرغب برشلونة في التخلص من دي يونج بسبب راتبه الكبير، وحاجة النادي إلى أموال بيعه، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن دي يونج يصر على رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، كما أنه لن يوافق على التوقيع مع أي ناد لا يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن دي يونج لديه شكوك أيضا بشأن إمكانية عودة مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال في المواسم المقبلة، أو قدرته على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت أن دي يونج منجذب للانتقال إلى بايرن ميونخ أو تشيلسي، بسبب قوة الفريقين محليًا وأوروبيًا.

وذكرت أن احتمالية انتقال دي يونج إلى بايرن ميونخ بعيدة للغاية، لأن البافاري لم يستفسر عن وضع اللاعب.

بينما على الجانب الآخر، أبدى تشيلسي اهتمامه بدي يونج، لكنه لم يرسل حتى الآن أي عرض رسمي.