بوكيتينو: مبابي لا يدير باريس.. ونجم سان جيرمان الأفضل في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان عن رحيله من «حديقة الأمراء» هذا الصيف.
وقال بوكيتينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو دويبورتيفو» الإسبانية: «لا أعتقد أن كيليان مبابي من وضع المشروع الجديد للنادي، لكن يعود الأمر إلى الإدارة والرئيس، إنهم من اعتقدوا أن بدء مشروع جديد في النادي يعد الخطة الأكثر ملاءمة الآن».
وأضاف: «لقد فعل باريس سان جيرمان كل شيء ممكن للاحتفاظ بكيليان، وأنا أتفق معهم أيضًا في ذلك، إنه أحد أفضل اللاعبين في الكرة العالمية».
وتابع: «أنا هادئ بالنظر إلى الظروف التي تعرضنا لها.. لقد انتهى كل شيء متأخرًا مع سان جيرمان، حيث فسخنا العقد قبل يوم واحد من فترة الإعداد، بين 3 و4 يوليو، ومن الصعب الانتقال إلى ناد آخر، لأن جميع المشاريع مغلقة، لذا عليّ الآن التكيف مع الظروف الجديدة ودائمًا ما أتطلع إلى الأمام».
وحول التعامل مع غرفة ملابس مليئة بلاعبين كبار مثل مبابي وليونيل ميسي ونيمار وسيرجيو راموس، علق بوكيتينو: «بالنسبة لي كان الأمر ممتعا. نتحدث دائمًا عن ذلك مع طاقم التدريب. لقد كانت فرصة رائعة أن يكون لديك العديد من الأسماء، والعديد من النجوم في غرفة الملابس.. لقد كان هذا واحدًا من أكثر الأشياء الإيجابية».
وبشأن أفضل لاعب في العالم الآن، قال المدرب الأرجنتيني: «بالنسبة لي ميسي الأفضل في العالم.. لا شك في ذلك، ومن الواضح أن مبابي مرشح لنيل هذا الشرف في المستقبل، كما أن هناك نيمار، وهو أيضا أحد أفضل اللاعبين في العالم بالنسبة لي».
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