عبدالعال: «مئوية كرة القدم البحرينية» سلط الضوء على نشأة وتطور كرة القدم ضمن المنظومة الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد جاسم عبدالعال رئيس مجلس إدارة نادي المالكية باهتمام فريق عمل كتاب (مئوية كرة القدم البحرينية) بالوقوف على تاريخ جميع الأندية الرياضية في إطار توثيق المسيرة الكروية في مملكة البحرين.

نوه بفكرة الكتاب التي تقدم معلومات مفصلة عن تاريخ كرة القدم البحرينية وتحتفي براودها، معربا عن تقديره لجهود الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صاحب فكرة الكتاب وفريق العمل التي أنتجت هذا العمل المميز.

وقال جاسم عبدالعال إن كرة القدم البحرينية قد شهدت محطات مضيئة من العطاء والإنجاز تكاملت فيها جهود الأندية والرياضية مع الدعم والاهتمام الرسمي، مؤكدا أهمية ما ذهب إليه كتاب (مئوية كرة القدم البحرينية) من تسليط الضوء على نشأة وتطور كرة القدم ضمن المنظومة الرياضية البحرينية.