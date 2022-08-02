دراسة تفوز بجائزة أفضل بحث للعام 2022 في الصحة الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - نال بحث طبي شارك في إعداده أستاذ بجامعة البحرين جائزة أفضل بحث عالمي منشور في مجلة Sports Health للعام 2022.

وبحث الأستاذ المساعد بقسم التربية الرياضية بكلية العلوم الصحية والرياضية في جامعة البحرين محمد عبدالله محمد -ضمن فريق مؤلف من باحثين من المملكة العربية السعودية وأستراليا- في موضوع جاء بعنوان «الجمع بين تمرين كوبنهاجن للعضلات الضامة وتمرين عضلات الفخذ الخلفية يحسن من التوازن الديناميكي بين الرياضيين الذكور»، وذلك بإمكانية إضافة تمرين متخصص لعضلات باطن الركبة، وتمرين للعضلات الضامة لمفصل الورك في تحسين التوازن الديناميكي.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود تحسن في التوازن بشكل كبير لدى المجموعة التي طبقت تمرين عضلة باطن الركبة، وفي المجموعة التي طبقت تمرين العضلات الضامة أيضا، مقارنة بالمجموعة التي لم تطبق أي من التمارين. وطبقت الدراسة على عينة تألفت من 200 لاعب من الذكور.

وقال د.عبدالله: «إن أهمية نتائج هذه الدراسة تعود إلى ضرورة إضافة هذه التمارين كجزء من البرامج الرياضية المتخصصة في منع الإصابات المستقبلية، وتطوير التوازن، ما يؤدي إلى تقليل نسبة الإصابة».

ومجلة Sports Health متخصصة في نشر الأبحاث الصحية المختصة، وهي مجلة مصنفة في تصنيف سكوبس العالمي.