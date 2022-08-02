محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وجَّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمتابعة تفاصيل وملابسات حادثتي الغرق اللتين وقعتا مساء اليوم في محافظتي ثار وحبونا.
وتوفى ثلاثة أطفال أثناء ممارستهم السباحةَ في أحد المستنقعات المائية بهجرة الرحبة بمحافظة ثار، فيما كانت الحادثة الأخرى غرق شاب في مستنقع مياه في وادي عرقان بمحافظة حبونا.
وأعربَ أميرِ منطقةِ نجران عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، سائلاً – الله تعالى – أنْ يَتَغَمَّدَ المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأنْ يلهمَ أهلَهم وذويهم الصبرَ والسلوان.
كما أكدَ ضرورةَ الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية التي تشهدُها المنطقة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من أمير نجران بعد وفاة 3 أطفال غرقًا في مستنقعات مائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.