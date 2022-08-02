سياسي / الحكومةُ اليمنيةُ ترحِّبُ بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة شهرين إضافيين

︎
.
عدن 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واس
رَحَّبَتِ الحكومةُ اليمنيةُ بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر 2022م، الذي جاء بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها.
وقالتْ وكالةُ الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إنَّ الحكومةَ اليمنيةَ تذكِّرُ بأنَّ الهدفَ الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحققَ فيما يتصلُ بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أنَّ الحصارَ لا يزال مفروضاً على مدينة تعز.
وشَدَّدَتِ الحكومةُ اليمنيةُ على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة، وإيقاف كل الخروقات الحوثية، وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال المدة الماضية، والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.
وأكدَتْ في هذا الصدد دعمَها الجادَ لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها،وفي المقدمة القرار الدولي ٢٢١٦.
//انتهى//
23:13ت م
0185
www.spa.gov.sa/2374110
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source spa.gov
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الحكومةُ اليمنيةُ ترحِّبُ بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة شهرين إضافيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.