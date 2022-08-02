سياسي / وزيرِ الخارجية المصري يتلقَّى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ

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القاهرة 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واس

تلقَّى وزيرُ الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّرِ المناخ، اتصالاً هاتفياً اليوم، من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

وبحثَ الجانبان خلال الاتصال أوجهَ التعاون والتنسيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغيُّر المناخ، فضلاً عن متابعة نتائج لقائهما الأخير بالعاصمة الألمانية برلين الشهر الماضي على هامش حوار “بيترسبرج” للمناخ.

//انتهى//

22:39ت م

0180 القاهرة 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واستلقَّى وزيرُ الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّرِ المناخ، اتصالاً هاتفياً اليوم، من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.وبحثَ الجانبان خلال الاتصال أوجهَ التعاون والتنسيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغيُّر المناخ، فضلاً عن متابعة نتائج لقائهما الأخير بالعاصمة الألمانية برلين الشهر الماضي على هامش حوار “بيترسبرج” للمناخ.//انتهى//22:39ت م0180 www.spa.gov.sa/2374105 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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