ثقافي / إيسيسكو وكازاخستان تبحثان مستجداتِ التعاون الثنائي

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الرباط 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واس

التقى المديرُ العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك-في الرباط اليوم-بسفيرة جمهورية كازاخستان لدى المغرب سوليكول سيلوكيزي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجداتِ التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

21:10ت م

0166 الرباط 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسالتقى المديرُ العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك-في الرباط اليوم-بسفيرة جمهورية كازاخستان لدى المغرب سوليكول سيلوكيزي.وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجداتِ التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//21:10ت م0166

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