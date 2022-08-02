سياسي / وزير الخارجية السوداني يلتقي برئيس مفوضية المتابعة والتقييم لاتفاق السلام بجنوب السودان

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الخرطوم 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واس

اجتمع وزير الخارجية السوداني علي الصادق اليوم برئيس مفوضية المتابعة والتقييم المعنية بتنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان الجنرال شارلس تاي الذي يزور الخرطوم حالياً، في إطار متابعة تطورات تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان المنشط.

وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى التحديات التي يواجهها الاتفاق فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ووضع الدستور والانتخابات، وإلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لتنفيذ الاتفاق المنشط.

//انتهى//

20:59ت م

0164 الخرطوم 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واساجتمع وزير الخارجية السوداني علي الصادق اليوم برئيس مفوضية المتابعة والتقييم المعنية بتنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان الجنرال شارلس تاي الذي يزور الخرطوم حالياً، في إطار متابعة تطورات تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان المنشط.وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى التحديات التي يواجهها الاتفاق فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ووضع الدستور والانتخابات، وإلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لتنفيذ الاتفاق المنشط.//انتهى//20:59ت م0164 www.spa.gov.sa/2374085 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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