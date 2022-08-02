سياسي / رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين

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رام الله 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واس
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم، الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين، في ظل ما يواجهه هذا الحل من تدمير ممنهج بفعل إجراءات الكيان الصهيوني المحتل.
كما جدد رئيس الوزراء الفلسطيني طلبه بالضغط على الكيان الصهيوني المحتل من أجل احترام الاتفاقيات الموقعة معه والالتزام بها، ووقف جميع الإجراءات الأحادية من قبله، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني، وفداً من الكونغرس الأمريكي في رام الله، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية، لا سيما سياسة “القرصنة” التي يطبقها المحتل الغاشم ضد الأموال الفلسطينية، وتصعيد انتهاكاته.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن المحتل الغاشم يصعد إجراءاته على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني، وهو ما يدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
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20:44ت م
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www.spa.gov.sa/2374080
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Source spa.gov
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