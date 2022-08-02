سياسي / رئيسُ وزراءِ الصومال يعلنُ تشكيلَ حكومتِه الجديدة

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مقديشو 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واس

أعلنَ رئيسُ الوزراء الصومالي حمزة عبدي -اليوم- تشكيلَ حكومته الجديدة التي تضمُّ 25 وزيرًا،بالإضافة إلى 26 وزيرَ دولةٍ و 25 نائبَ وزيرٍ.

وصَرَّحَ رئيسُ الوزراء الصومالي – في مؤتمر صحفي- أنَّ تشكيلةَ الحكومة الصومالية جاءت عقب مشاورات مكثَّفَة استمرَّت أكثرَ من شهر.

وكانَ الرئيسُ الصومالي حسن شيخ محمود عَيَّنَ بري رئيساً للوزراء في منتصف شهر يونيو الماضي، كما منحَ مجلسُ الشعبِ الصومالي الثقةَ لرئيس الوزراء في الخامس والعشرين من الشهر نَفْسِهِ.

//انتهى//

20:38ت م

0156 مقديشو 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسأعلنَ رئيسُ الوزراء الصومالي حمزة عبدي -اليوم- تشكيلَ حكومته الجديدة التي تضمُّ 25 وزيرًا،بالإضافة إلى 26 وزيرَ دولةٍ و 25 نائبَ وزيرٍ.وصَرَّحَ رئيسُ الوزراء الصومالي – في مؤتمر صحفي- أنَّ تشكيلةَ الحكومة الصومالية جاءت عقب مشاورات مكثَّفَة استمرَّت أكثرَ من شهر.وكانَ الرئيسُ الصومالي حسن شيخ محمود عَيَّنَ بري رئيساً للوزراء في منتصف شهر يونيو الماضي، كما منحَ مجلسُ الشعبِ الصومالي الثقةَ لرئيس الوزراء في الخامس والعشرين من الشهر نَفْسِهِ.//انتهى//20:38ت م0156 www.spa.gov.sa/2374076 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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