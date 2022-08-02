الرياض تستضيف ملتقى الصحة العالمي

ومن المتوقع أن يجذب الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، أكثر من 10.000 شخص، بمشاركة أكثر من 250 شركة في المعرض من 30 دولة باعتباره أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة.
ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في قطاع الرعاية الصحية في المملكة إلى بناء اقتصاد صحي أكثر حيوية وازدهاراً، وتوفير خدمات محسنة، وفرص أكبر للبحث ومزاولة الأعمال وتقديم الرعاية في جميع أنحاء المملكة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التميز في الرعاية الصحية، تماشياً مع مرتكزات وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ورحبت «الصحة» بالنسخة الحضورية من ملتقى الصحة العالمي هذا العام لتشهد عن قرب أحدث ابتكارات الرعاية الصحية.
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