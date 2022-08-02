الرياض تستضيف ملتقى الصحة العالمي

تنظم وزارة الصحة في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر ملتقى الصحة العالمي 2022، والذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «التحول في القطاع الصحي»، ويتم تنظيمه هذا العام حضورياً، وبعد تنظيم نسختين ناجحتين عبر المنصات الرقمية خلال جائحة كورونا ، حيث سيقدم ملتقى الصحة العالمي مجموعة متنوعة من الفرص لزواره للقاء المتخصصين في المجال الصحي والأطباء وصانعي السياسات، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والتواصل، فضلاً عن فرص مزاولة الأعمال مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي.

ومن المتوقع أن يجذب الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، أكثر من 10.000 شخص، بمشاركة أكثر من 250 شركة في المعرض من 30 دولة باعتباره أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة.

ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في قطاع الرعاية الصحية في المملكة إلى بناء اقتصاد صحي أكثر حيوية وازدهاراً، وتوفير خدمات محسنة، وفرص أكبر للبحث ومزاولة الأعمال وتقديم الرعاية في جميع أنحاء المملكة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التميز في الرعاية الصحية، تماشياً مع مرتكزات وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ورحبت «الصحة» بالنسخة الحضورية من ملتقى الصحة العالمي هذا العام لتشهد عن قرب أحدث ابتكارات الرعاية الصحية.