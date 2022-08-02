4 غرقى في أمطار نجران بينهم 3 أشقاء

توفي 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء غرقا في الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران، بينما تواصلت الأمطار على مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة، إذ توفي شاب عشريني بأحد شعاب وادي صخي شمال نجران، وتم العثور عليه على بعد 4 إلى 5 كلم من مكان سقوطه.

وأكد مصدر بجمعية ليث للإنقاذ وفاة 3 أشقاء غرقا وسط بحيرة عمقها يتجاوز 4 أمتار بجانب مزرعتهم في منطقة الرحبة التابعة لمحافظة ثار.

وتعرضت منطقة نجران ومحافظاتها إلى رياح سطحية شديدة وموجات غبار وأتربة وانعدام للرؤية، وتعرضت عدد من المركبات لأضرار بالغة نتيجة تواصل سقوط الأشجار التي وصف بعضها بالعملاقة والمعمرة، مما نتج عنها تلفيات.

واحتجزت المياه المتجمعة السيارات والمركبات في العديد من الطرق والشوارع والدوارات نتيجة ارتفاع منسوب المياه الذي صعب تصريفه لعدم وجود مجاري تصريف، وجرى الاعتماد على صهاريج المياه.

جريان السيول

ولليوم الثالث على التوالي تواصل هطول الأمطار على محافظات منطقة جازان، مما ساهم في انخفاض درجات حرارة قيظ اغسطس الى 17 درجة مئوية ووصلت العظمى في اغلب محافظات جازان 26 درجة، وتحولت أجواء حرارة الصيف إلى ربيعية دفعت الأسر والأهالي للخروج والتنزه في الأجواء الماطرة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد، وجريان السيول على محافظات صبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وضمد وعدد من المحافظات والقرى التابعة لها.

مدى الرؤية

وتكونت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. كذلك نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول، على محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة جدة وبحره، وثول، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

سحب رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، وأجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.