شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يحسم صفقة جديدة ويحدد موقفه من بن شرقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، سوف يعلن عن صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الاتحاد، أعلن تعاقده في وقت سابق مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بالإضافة إلى ضم أحمد شراحيلي مدافع فريق الشباب، وأحمد زكريا هوساوي بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن الاتحاد لا يزال يعمل على ضم صفقات جديدة، وأبرزها أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق وأحمد بامسعود ظهير أيسر الفيحاء، قبل غلق سوق الانتقالات.

- بامسعود يقترب من قلعة العميد



وأكد الإعلامي هتان النجار، أن بامسعود، الذي بدأ مسيرته الكروية في الهلال، بات قريب للغاية من الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابع النجار خلال تصريحات إذاعية: "عرض الاتحاد، المُقدم إلى الفيحاء، للتعاقد مع بامسعود، يُقدر بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي، يتم دفعها على قسطين".

- الاتحاد لا ينوي التعاقد مع بن شرقي واللاعب يقترب من الجزيرة الإماراتي



على جانب آخر، أكدت تقارير سعودية، أن العميد لن يتعاقد مع المغربي بن شرقي والذي انتهى عقده مع نادي الزمالك بنهاية الشهر الماضي.

وأوضحت التقارير، إلى أن بن شرقي لن يتواجد مع الاتحاد في الموسم الجديد، وسيكون قريب من الرحيل إلى الجزيرة الإماراتي بالموسم المقبل.