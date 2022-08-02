شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر ومنع اتحاد جدة من القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدرت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة.

عقوبة حمدالله

واستقرت لجنة الاحتراف على إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب ‎اتحاد جدة لمدة 4 أشهر.

ويبدأ سريان العقوبة من تاريخ صدور القرار يوم الثاني من شهر أغسطس الجاري.

كما قررت فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على المغربي عبدالرزاق حمدالله.

بالإضافة إلى إيقاف المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، حامد بن موسى البلوي، لمدة6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال سعودي.

عقوبة مدير الكرة باتحاد جدة

وقررت إيقاف مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، مشعل بن أحمد السعيد، لمدة 3 أشهر، وحرمان العميد من التسجيل لمدة فترة قيد واحدة.

فضلًا عن تغريم نادي اتحاد جدة، 500 ألف ريال سعودي، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر، التي اتهم فيها العميد بالدخول في مفاوضات مع حمدالله أثناء تواجده مع العالمي وتحريضه على الرحيل.