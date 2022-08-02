شكرا لقرائتكم خبر عن سر غياب تاليسكا عن مباراة النصر وسرقسطة الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن السر وراء غياب أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن المباراة الودية التي جمعت فريقه بنظيره ريال سرقسطة الإسباني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، التقى بنظيره ريال سرقسطة الإسباني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، بشكل ودي في المعسكر الإعدادي الذي يقام في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد.

سر غياب تاليسكا عن مباراة النصر الودية أمام ريال سرقسطة

وقرر رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استبعاد أندرسون تاليسكا، عن مواجهة ريال سرقسطة الودية.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن رودي جارسيا قرر استبعاد تاليسكا عن المباراة، بسبب عدم جاهزيته البدنية، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي على انفراد، الذي يمتد حتى 5 أيام، تبدأ من يوم السبت الماضي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فاز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره ريال سرقسطة الإسباني، أمس الإثنين.