شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 3 أطنان خضراوات وفواكه من الباعة الجائلين بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة محافظة جدة 3 أطنان من الخضراوات والفواكه، وذلك ضمن جهودها في مكافحة ظاهرة البيع العشوائي وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية المطار فهد الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط كميات من الخضراوات والفواكه، إضافة إلى إتلاف 21 من البسطات والعربات ومنع بيعها بطرق مخالفة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة رقابية للحد من هذه الظاهرة على الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية.

وبين أن الأمانة تثمن تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.