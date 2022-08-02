مصادرة 3 أطنان خضراوات وفواكه من الباعة الجائلين بجدة

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وأوضح رئيس بلدية المطار فهد الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط كميات من الخضراوات والفواكه، إضافة إلى إتلاف 21 من البسطات والعربات ومنع بيعها بطرق مخالفة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة رقابية للحد من هذه الظاهرة على الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية.وبين أن الأمانة تثمن تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.
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