شكرا لقرائتكم خبر وصول 302 ألف حاج إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إلى المدينة المنورة أمس الأول 9696 حاجا من عدة جنسيات، ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى بعد الحج 302688 حاجا.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 289711 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجا، في حين وصل 4703 حجاج إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبينت الإحصائية مغادرة 13113 حاجا المدينة المنورة أمس الأول عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 233293 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 69395 حاجا مساء أمس الأول .

وتضمنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام تنفيذ 1012 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمت مباشرتها 2688 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1183 حاجا، بالإضافة إلى تنفيذ 57 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 433 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.

استقبال الحجاج في المدينة

