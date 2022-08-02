شكرا لقرائتكم خبر وصول 302 ألف حاج إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 289711 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجا، في حين وصل 4703 حجاج إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.وبينت الإحصائية مغادرة 13113 حاجا المدينة المنورة أمس الأول عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 233293 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 69395 حاجا مساء أمس الأول .
وتضمنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام تنفيذ 1012 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمت مباشرتها 2688 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1183 حاجا، بالإضافة إلى تنفيذ 57 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 433 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.
استقبال الحجاج في المدينة
- 289,711 حاجا عن طريق مركز الهجرة
- 8165 حاجا عن طريق مركز حجاج البر
- 4703 حجاج عبر رحلات قطار الحرمين
- 1012 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج
- 2688 عملية تفويج منذ بدء الموسم
- 1183 حاجا تم إرشادهم بمختلف المواقع
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 302 ألف حاج إلى المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.