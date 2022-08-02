شكرا لقرائتكم خبر وزارة الحج توظف تقنية المعلومات في خدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جندت وزارة الحج والعمرة مع انطلاق موسم العمرة لعام 1444هـ إجراءاتها الالكترونية وبرامجها التقنية كافة لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم لأداء المناسك، حيث بدأ الاستعداد لموسم العمرة منذ وقت مبكر عقب انتهاء موسم حج العام الماضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مكرسة جهودها الميدانية لتسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم بجودة عالية لتأدية العمرة بيسر وطمأنينة.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن الوزارة تسعى وفق خطط مدروسة لتطوير منظومة الحج والعمرة، من خلال إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لتأدية مناسكهم، حيث لا تدخر وسعا في بذل كل جهد، وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن ويحقق تطلعاتهم، وإيمانها بمضاعفة جهودها لتبقى رمزا لكرم الضيافة وحسن الوفادة.

وأشار إلى أن الوزارة حققت قفزات كبرى في تقنية المعلومات، وتوظيفها في مجالات التعاملات الالكترونية، ونجاحها في إطلاق أكبر مشروع للربط الالكتروني مع مختلف الجهات العاملة في شؤون خدمة ضيوف بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وزوار، مما يعزز استراتيجيات الوزارة وتمشيها مع رؤية المملكة 2030، بالعمل على دعم اقتصاديات قطاع الحج والعمرة؛ دعما للتحول من ثقافة العمل الموسمي في القطاع إلى ثقافة العمل على مدار العام.

ونوه بتوظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة من الداخل والخارج، مما يترجم جهود المملكة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، لافتا إلى أن الوزارة كانت ولا تزال في طليعة القطاعات التي وظفت التقنية في مختلف أعمالها وسط طموحاتها في مواصلة الإبداع والابتكار؛ انطلاقا من قناعاتها الكبيرة بأهمية التقنية وبضرورتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار بالصورة المثلى؛ لتسابق الوزارة بذلك الزمن في تقديم خدماتها في إطار أهدافها الاستراتيجية وخططها المدروسة، وبتحديث مستمر لأعمالها ومشاريعها التقنية والرقي بمجال التعاملات الالكترونية واستخدامها بشكل حقيقي وتقديم الخدمة الأفضل.

طموحات وزارة الحج والعمرة

