شكرا لقرائتكم خبر استكمال ربط طريق حدا - الجموم بالدائري الجنوبي بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيسهم الطريق في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين من 8 ملايين معتمر إلى 30 مليون معتمر، وخدمة ربط مناطق وأحياء جدة بشمال وغرب مكة المكرمة، بالإضافة إلى اختصار معدل زمن الرحلة بين جدة ومكة المكرمة.وتعمل الوزارة على إنشاء الطريق بـ 3 مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 8 أمتار، ويبلغ طوله 31,3 كلم جاري تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بطول 8,3 كلم، بالإضافة إلى أن الإجراءات جارية لاستكمال الـ 23 كلم الباقية تمهيدا لتنفيذها.
وتولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، طرق منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة أهمية كبيرة، وتحرص على إنجاز جميع مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولا لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، ويسهم في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لسكان المنطقة وزوارها، وتحقيقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى الوزارة فيها للوصول بالمملكة لتحتل المرتبة السادسة عالميا في ترابط شبكات الطرق.
طريق حدا - الجموم
- إنشاء الطريق بـ3 مسارات في كل اتجاه
- جزيرة وسطية بعرض 8 أمتار
- يبلغ طوله 31,3 كلم
- جارٍ تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بطول 8,3 كلم
- الإجراءات جارية لاستكمال الـ23 كلم الباقية تمهيدا لتنفيذها.
كانت هذه تفاصيل خبر استكمال ربط طريق حدا - الجموم بالدائري الجنوبي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.