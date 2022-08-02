إيقاف 3 جناة سرقوا مركبات للمتاجرة بأجزائها

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لسرقتهم مركبات وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها، وكسر زجاج مركبات وسرقة ما تحويه وسرقة لوحاتها واستخدامها في حوادث جنائية ومخالفة أنظمة السلامة المرورية، وجرى استرداد 40 مركبة قبل تفكيكها.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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