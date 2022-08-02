بدء إخلاء العقارات المستهدفة ضمن تطوير الكدوة

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وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المنفذة ستبدأ في استئناف أعمال الهدم والإزالة في تاريخ 15 محرم 1444هـ.وأوضحت أنها ستعلن في الفترة المقبلة عن مقر لاستقبال ملاك العقارات، داعية لمن أراد الاستفسار التواصل عبر البريد الإلكتروني: kidwarcmc.gov.sa أو على الرقم الموحد 920066600.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد أعلنت في وقت سابق عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 م2 تقريبا، كأحد المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.
تطوير الكدوة:
- استئناف أعمال الهدم والإزالة 15 محرم
- فصل الخدمات خلال أيام قليلةإعلان مقر استقبال ملاك العقارات قريبا
- خاضعة للتطوير ضمن الاستراتيجية الشاملة
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