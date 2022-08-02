إقرار إنشاء هيئتين للطرق وتسويق الاستثمار وترتيبات تنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق)، وأخرى باسم (الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار). كما أقر المجلس الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما، من رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.

ثم تناول المجلس نتائج زيارتي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الهيلينية «اليونان»، والجمهورية الفرنسية اللتين جاءتا استجابة للدعوات المقدمة له، وما أكدته المباحثات مع قادة هاتين الدولتين من متانة العلاقات والرغبة المشتركة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بما شهدته الزيارتان من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة واليونان في العديد من المجالات، والتأكيد على تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية.

مكافحة التغير المناخي

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس جدد ما أكدته المملكة في اجتماع مجموعة الـ77 + الصين، على مستوى السفراء من التزامها بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغيّر المناخي، والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال مبادراتها النوعية وأبرزها «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر»، و»الاقتصاد الدائري للكربون».

وأكد المجلس ما توليه الدولة من الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية عددها 1335 مشروعا تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.

إصلاحات اقتصادية

ونوه المجلس، بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار الرؤية وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك في ضوء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع بنسبة 11.8% خلال الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021م، وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل اقتصاد المملكة أعلى نسبة نمو في العالم تصل إلى 7.6% خلال العام الجاري 2022م.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الإسكان (سابقا)، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقا)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات:







اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.



مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وجمهورية كينيا.



مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.



تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.



انضمام المملكة إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.



اتفاقان في مجالي توظيف العمالة المنزلية، والعمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل في مملكة تايلاند.



تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزارة النقل في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية.



إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار).



إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق).



تعيينات وترقيات: