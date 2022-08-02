“الاحتراف” توقف حمدالله 4 أشهر وتغرمه 300 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت لجنة الاحتراف عن إصدار قراراتها بشأن قضية التسجيلات وإيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله 4 أشهر وحامد البلوي 6 أشهر ومشعل السعيد 4 أشهر ومنع الاتحاد من التسجيل فترة واحدة تالية. حيث قالت لجنة الاحتراف اليوم الثلاثاء “بعد تأكيد الجهات المختصة بصحة التسجيلات والإرسال لكل الأطراف: إيقاف حمدالله 4 أشهر وغرامة 300 الف ريال، وإيقاف حامد البلوي 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد 3 أشهر، وحرمان نادي الاتحاد من التسجيل للفترة الشتوية القادم وتغريمه 500 ألف ريال. أخبار قد تهمك

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