هل تصل التهديدات العسكرية الصينية الأميركية التنفيذ؟.. سياسي يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد الكاتب السياسي أمير نبيل، أن التهديدات العسكرية الصينية – الأميركية لن تصل أبدا لمستوى التنفيذ وأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تيوان هي تأكيد لمكانة الولايات المتحدة في المنطقة وأنها ما زالت في الصدارة وهي القطب الأوحد للعالم، ومن ثم تعبر نانسي بيلوسي عن هذه الزيارة القصيرة أن الولايات المتحدة مصرة على إنفاذ ما تقوم به بالنسبة للملفات وسياستها الخارجية وعلاقتها بتايوان وهي علاقات ممتدة بواقع الأمر فهي ليست الزيارة الأولى لمسؤول كبير أو أعضاء من الكونجرس على مدار سنوات ماضية.
وأضاف نبيل في تصريحات لـ قناة “الإخبارية” أن في هذا التوقيت هناك توترات كبيرة بين الولايات المتحدة والصين ومن ثم كانت زيارة نانسي تحديا وأن الولايات المتحدة لن نرتدع لأي مواجهات صينية، مشيرا إلى أن الصين تدعو إلى الدخول في مواجهة محتدة على كافة الصعد.
وأوضح السياسي بأنه سيكون هناك مزيدا من التوترات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية أما العسكرية فهي مستبعدة بعض الشيء، موضحا أن المقاتلات التي حلقت في الأجواء التيوانية من جانب الصين أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هي استعراض للقوة من جانب الدولتين وهذا أمر مستبعد تماما ولكن ما حدث كان للإستهلاك الإعلامي.
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