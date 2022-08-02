محمد بن مسعود - الدمام - وزير الاشغال العامة يتفقد سير العمل بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن

زار معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي صباح اليوم مقر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

وكان في استقباله المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بزيارة معالي الوزير إلى الصندوق.

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وخلال الزيارة طاف معالي الوزير اقسام الصندوق مشيداً بالانضباط الوظيفي للعاملين بالصندوق.

وأبدى الحريزي إعجابه بالعمل في ادارات الصندوق وأقسامه بالقول نحثكم على مضاعفة الجهود.مشيراً يحظى الصندوق بدعم واهتمام كبير من قبل الوزارة.

وأشاد معالي الوزير بالجهود المبذولة من قبل الصندوق.لافتا صندوق صيانة الطرق هو الجهة الوحيد الذي لمسنا منه تحركات في صيانة وإعادة تأهيل الطرقات بالمحافظات المحررة.

واضاف الحريزي زيارتنا تأكيد على وضع أيدينا بجانب ايديكم

.مطالباً بالمزيد من التحسينات في العاصمة عدن حتى يشعر المواطن جزء من الخدمات التي تقدمها وزارة الاشغال العامة والطرق من خلال تحسين الطرقات.

بدوره شكر المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة بالزيارة التي قام بها معالي الوزير إلى الصندوق قائلا إن الزيارة اعطتنا روح معنوية عالية.

وأفاد الماس إن الزيارة التي قمتم بها تعد دافع قوي للسير مضياً نحو مواصلة العمل تحت قيادتكم الرفيعة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة وقوف الصندوق إلى جانب وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بمعاليكم في الرقي بالخدمة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.