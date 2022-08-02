اخبار الرياضه السعوديه فريق «نخبة دوري المدارس» يبدأ معسكره التطويري في مدريد

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ اليوم الثلاثاء المعسكر التطويري لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء 10 أغسطس الحالي قبل التوجه إلى مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك لإعداد وتطوير اللاعبين فنياً وفق البرنامج الخاص بالمعسكر.

ويقود الفريق فنياً، المدرب الإسباني ياغو أغالير أزون وتضم قائمة الفريق كلا من: خالد الرشيدي (إدارة تعليم القصيم)، أحمد الحميدي (إدارة تعليم حائل)، عبدالعزيز الجزائري (إدارة تعليم المدينة المنورة)، عبدالله السكران (إدارة تعليم الزلفي)، أحمد حمدي (إدارة تعليم جازان)، الحسن منيف (إدارة تعليم نجران)، يزن مدني (إدارة تعليم جدة)، ريحان مبارك (إدارة تعليم نجران)، سعود العنزي (إدارة تعليم القصيم)، عبدالعزيز الغامدي (إدارة تعليم الطائف)، عبدالعزيز الخشلان (إدارة تعليم الرياض)، عزام أحمد (إدارة تعليم جدة)، عقيل الظفيري (إدارة تعليم حفر الباطن)، علي المكرمي (إدارة تعليم نجران)، فهد جيزاني (إدارة تعليم جدة)، متعب المالكي (إدارة تعليم مكة المكرمة)، محمد الدويش (إدارة تعليم الزلفي)، محمد ظافر (إدارة تعليم نجران)، محمد فيصل (إدارة تعليم الطائف)، معاذ الحبيب (إدارة تعليم حائل)، معاذ المسعود (إدارة تعليم الزلفي) ومهند تركي (إدارة تعليم حائل).

ويستمر المعسكر 16 يوماً بين يومي 1 و16 أغسطس الحالي، في مدينتي مدريد في إسبانيا ولشبونة في البرتغال، وتقام خلاله 3 مباريات ودية تحضيرية.

ويقام المعسكر لمدة 10 أيام في مدريد، حيث يخوض الفريق خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام خيتافي يوم السبت 6 أغسطس، والثانية أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء 9 أغسطس، قبل المغادرة إلى لشبونة في اليوم التالي مباشرة.

وستقيم البعثة لمدة 6 أيام في مدينة لشبونة، حيث يخوض الفريق هناك ثالث مبارياته الودية أمام بنفيكا البرتغالي يوم السبت 13 أغسطس.

ويتخلل البرنامج العديد من الفعاليات الترفيهية مثل زيارة ملعب سانتياغو برنابيو معقل نادي ريال مدريد، وملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، وحديقة وارنر وحلبة كارلوس سانز، ومنشأة فريق لشبونة البرتغالي، قبل العودة إلى جدة يوم 16 أغسطس.

ويعد فريق نخبة دوري المدارس ضمن مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم، ويهدف لتكوين جيل جديد من لاعبي كرة القدم ليكونوا نواة لمستقبل الكرة السعودية.

من جانبه، أكد رئيس البعثة عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان، أن برنامج المعسكر أُعد بطريقة تضمن استفادة جميع اللاعبين فنياً وإدارياً وإكسابهم خبرات كبيرة من خلال التدريبات والمباريات الودية والمحاضرات الفنية المُعدة أثناء فترات المعسكر، وذلك لإعدادهم بشكل سليم يساعدهم في المضي قدماً نحو مستقبلهم في رياضة كرة القدم، سواءً في المدارس أو على صعيد الأندية.

وقدم الشعيلان شكره وتقديره لكافة أولياء أمور اللاعبين على تعاونهم الكبير في سبيل انضمام جميع اللاعبين إلى المعسكر الحالي، وبيّن أن هذا المعسكر يأتي امتداداً لبرامج دوري المدارس المتنوعة، الذي انطلق منذ بداية دوري المدارس في نسخته الثالثة هذا العام، وكان آخره بطولة نخبة المملكة المجمعة، التي أقيمت مؤخراً في محافظة جدة، لنخبة فرق مدارس المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، والتي نتج عنها هذا الفريق الحالي، المشارك في المعسكر التطويري.

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