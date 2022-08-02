محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – بتوجيه من جلالة الملك المعظم.. الديوان الملكي يبدأ بتوزيع العادة السنوية بمناسبة العام الهجري الجديد على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية

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