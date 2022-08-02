واوضحت الفضالة ان البلدية عملت على استثمار المناسبات الدينية لتوصيل رسالتها البيئية للارتقاء بوعي الجمهور خلال شهر وخاصة شهر محرم وشهر رمضان ، ودعت المآتم للمشاركة والتفاعل في الحملة وذلك بتشجيع رواد المآتم على التشجير في منازلهم ومناطقهم .
وأضافت انه تم تشكيل فريق عمل لموسم عاشوراء لزيارة المآتم وتوزيع الشتلات ومواد التوعية كذلك وتم وضع خطة من أجل الارتقاء بمستوى النظافة في هذا العام بالتعاون مع شركة النظافة أورباسير خلال أيام محرم الحرام.
وقالت ان عمليات التنظيف والتهيئة قد بدأت وهناك التواصل المباشر من قبل القائمين على المآتم مع البلدية ومسؤولي الشركة.
ولفتت إلى أنه تم توزيع حاويات للقمامة على المآتم والمضائف والساحات المفتوحة التي تقام فيها الفعاليات الدينية بالإضافة إلى توزيع أكياس القمامة على جميع المآتم في المحافظة الشمالية.
وأشارت إلى أنه يوجد خط ساخن 80070000 لتلقي أية شكاوى وملاحظات من قبل الأهالي والمواطنين تتعلق بالنظافة داعية مسؤولي المآتم والهيئات الحسينية التواصل مع شركة النظافة عبر الخط المنشور على الموقع الإلكتروني للبلدية للحصول على أية احتياجات ومساعدات تتعلق بالنظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الفضالة تلتقي رؤساء مآتم الشمالية ضمن حملة «عاشوراء نرتقي 13» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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