أوبر تعلن عن زيادة في أسعار الرحلات من غد الأربعاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قررت شركة أوبر رفع أسعار الانتقالات عبر تطبيقها في المملكة معللة ذلك بارتفاع أسعار الوقود وتعزيز أرباح السائقين العاملين في التطبيق. وأعلنت الشركة العالمية العاملة في مجال الانتقال أوبر ذلك عبر رسالة إلى عملائها في المملكة. وأوضحت أوبر أن الأجرة الموصى بها ستختلف في بعض المدن حسب اليوم والساعة وسيبدأ تطبيقها من 3 أغسطس 2022. أخبار قد تهمك

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