شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة التاسعة.. الفيحاء يدعم صفوفه بلاعب جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل نادي الفيحاء تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حسم نادي الفيحاء صفقته التاسعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

الفيحاء يتعاقد مع مهند القيضي



وتعاقد مجلس إدارة نادي الفيحاء، مع مهند القيضي الظهير الأيسر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، وذلك في صفقة انتقال حر لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

ووقع اللاعب، اليوم الثلاثاء، على عقود انضمامه، بحضور عبد الله أبانمي رئيس النادي ومحمد الهندي مدير الفريق.



صفقات الفيحاء في الصيف



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وتعاقد الفيحاء مع كلًا من:" سعود زيدان، فيصل مسرحي، محمد مجرشي، عبد الله الشامخ، أسامة الخلف، وخالد كعبي، البرازيلي باولينيو بنظام الإعارة من الشباب، والإسباني فيكتور رويز".



من هو القيضي

مهند القيضي يبلغ من العمر 24 عامًا، وتدرج في الفئات السنية بنادي الرائد، ثم تم تصعيده للفريق الأول عام 2017، وانتقل إلى أبها عام 2020، وشارك في 15 مباراة في الموسم الماضي.