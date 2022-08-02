شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أزمات تضرب الهلال قبل الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اصطدم نادي الهلال السعودي في 3 أزمات كبرى قبل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم2022/2023، والذي سيسعى فيه الزعيم للدفاع عن اللقب.



الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ممنوع من القيد بسبب أزمة محمد كنو، وينتظر رفع إيقاف القيد الصيفي، من أجل حسم التعاقد مع بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



أزمة في الهلال بسبب إيجالو

النيجيري اوديون إيجالو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أصبح يمثل أزمة بالنسبة لمدربه رامون دياز بسبب غيابه عن المعسكر، وتدربه بشكل منفرد.

ويرى دياز أن مستوى النيجيري قد يتراجع في الموسم الجديد ويؤثر على قوة الفريق، خاصة أنه كان له تأثير كبير في حصد اللقب.

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‏عروض برازيلية تغري نجمي الهلال

وأكدت التقارير الصحفية أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يعاني من أزمة بسبب العروض البرازيلية التي تلقتها أكثر من لاعب من صفوف الفريق.



واوضحت أن ماثيوس بيريرا لاعب الوسط المهاجم يرغب في الرحيل إلى بوتافوجو البرازيلي، ومواطنه ميشال أيضًا، وهم من العناصر الأساسية في الفريق.



أزمة صفقات الميركاتو الصيفي

ويحتاج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، إلى تدعيم بعض المراكز بالتعاقد مع صفقات جديدة في الصيف، خاصة في مركز قلب الدفاع، ولكن إيقاف القيد أوقف خطط الزعيم.