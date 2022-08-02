شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يتلقى صدمة في النصر بعد إصابة لاعبه وتحديد مدة غيابه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تعرض للإصابة مؤخرًا بمعسكر الفريق في إسبانيا.

ويخوض النصر في الوقت الحالي تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، معسكر في مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

وشهد معسكر النصر في إسبانيا خوض مباراتين وديتين، حيث تعادل مع لاس بالماس بهدفين لكل فريق بالمباراة الأولى، قبل أن يفوز على ريال سرقسطة، بهدفين مقابل واحد.

- النصر يفقد خدمات يحيى 10 أيام للإصابة



وأكدت تقارير صحفية، أن أيمن يحيى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يعاني من إصابة عضلية، ستمنعه عن المشاركة في مباريات العالمي الودية، المقبلة.

وتابعت: "اللاعب سوف يغيب عن صفوف الفريق العالمي لمدة تقرب من 10 أيام، بسبب إصابته الأخيرة والتي سيخوض خلالها فترة تأهيل قبل الموسم الجديد".



- النصر يدرس عرض الوصل الإماراتي للتوقيع مع لاعبه

من ناحية أخرى أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، تدرس عرض الوصل الإماراتي، للحصول على خدمات الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب الفريق، على سبيل الإعارة.

وكان نادي النصر حصل على عرض من نظيره الإماراتي للحصول على توقيع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في ظل الشكوك التي تحوم حول اللاعب تحت قيادة رودي جارسيا المدير الفني، بالموسم الجديد.