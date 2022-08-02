الفالح: هيئة تسويق الاستثمار لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة.

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليميا وعالميا، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.

وثمن المهندس الفالح اهتمام القيادة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، موضحا أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعد إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.