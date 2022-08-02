شكرا لقرائتكم خبر إنتاج 9 ملايين نخلة بمزاد موسم تمور عنيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة نائب المشرف العام على الموسم خالد الصيخان، أن المنطقة تشتهر بزراعة النخيل التي تمد المملكة والخليج العربي والعالم بأجود أنواع التمور، ويستحوذ السكري بأنواعه على النصيب الأعلى من حجم المبيعات.وأشار إلى أن المدينة الغذائية -مقر الفعاليات-، تشهد يوميا مزادات على أنواع متعددة من التمور، منها البرحي والشقراء والروثانة والحلوة وأم الخشب ونبتة راشد والونانة والرشودية وأم الحمام والسكرية الحمراء والخلاص ونبتة علي والعسيلة والمكتومي والصقعي وأم كبار ونبتة سيف والبريمى وحوشانة والمنيفي والقطارة والسالمية وغيرها من أنواع التمور.
وبين الصيخان أن الموسم يحظى بالثقة بفضل الأنظمة المطبقة وأبرزها الكشف الصحي على التمور في مختبر البلدية والجولات الرقابية، إضافة إلى العربات الذكية التي تمكن المشتري من الكشف على كامل كمية التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر قبل دخولها ساحة المزاد، إلى جانب المسارات الموضوعة لكل صنف مما يسهل عملية الاختيار.
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