شكرا لقرائتكم خبر أكاديمية الحوار تستعرض أهمية الحوار الأسري ودور المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامجا تدريبيا بعنوان «الحوار الأسري»، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو -1 أغسطس الحالي.

وتضمن البرنامج الذي شارك فيه 56 متدربا ومتدربة، شرحا مفصلا لمفهوم أهمية الحوار الأسري وفوائده وسماته، إضافة إلى دور المرأة في استقرار الأسرة.

وناقش البرنامج تحديد مفهوم الأسرة، وتوضيح أهميتها في المجتمع ووظائفها وأركانها، وتحديد مقومات نجاح الأسرة ومعوقاته، والتعرف إلى مفهوم الحوار الأسري كما تطرق البرنامج إلى توضيح أهمية الحوار الأسري وخطورة فقدانه، وتطبيق أشكاله بنجاح، ومناقشة أهم معوقاته والعوامل المؤثرة فيه، وتحليل واقعه في المملكة، والتعرف إلى أهمية الحوار بين الآباء والأبناء.

وتمت خلال البرنامج مناقشة أهم الأساليب المستخدمة لغرس ثقافة الحوار لدى الأبناء، وتوضيح أنواع الحوارات مع الأبناء وأهميتها، وأسباب غياب الحوار بين أفراد الأسرة، وبيان الآثار المترتبة على غياب الحوار، وتحديد مهارات الحوار الفعال بين الآباء والأبناء.

يذكر أن الحوار الأسري من أهم البرامج التي يقدمها المركز، كون الأسرة هي الأساس الفعلي لبناء المجتمعات، ويستهدف البرنامج نشر المفاهيم الثقافية والقيم الاجتماعية للحوار الأسري، وذلك عبر الدورات والحقائب التدريبية والبرامج التثقيفية الحوارية.