صندوق النفقة يصرف 40 مليون ريال لـ9200 مستفيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرف صندوق النفقة، التابع لوزارة العدل، نحو 40 مليون ريال لـ9200 مستفيد من الأسر المستحقة، فيما بلغت قيمة المبالغ المسلمة للمستفيدين خلال العام الحالي نحو 14 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات الموسمية المصروفة 760 ألف ريال خلال 2022م.

وتغطي خدمات صندوق النفقة 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وسعيا من الصندوق إلى تحقيق التكامل مع المرافق العدلية، أقام الصندوق عدة ورش عمل بهدف التعريف بخدمات الصندوق، وأهدافه، ومتطلبات صرف النفقة، وبحث آليات التعاون ضمن الجهات التابعة للمنظومة العدلية.

ويسعى الصندوق إلى تعزيز التواصل الخارجي مع الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع اتفاقية بين صندوق النفقة وجمعية بنيان للخدمات الاجتماعية؛ بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يذكر أنه يمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول على الموقع الالكتروني: Nafaqah.sa، ثم المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب الكترونيا.

حول صندوق النفقة







لصندوق يصرف النفقة المستقبلية والموسمية (العيدين وكسوة الشتاء والصيف )دون النفقة الماضية



يتم صرف النفقة بالايداع المباشر في حساب المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة



ال يختص الصندوق بصرف النفقة المقدرة قبل تاريخ قبول الطلب



صرف النفقات بشكل دوري للمستفيد في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي



أرقام من الصندوق



المستفيدون من النفقة:



السعوديون المقيمون في المملكة إقامة دائمة

غير السعوديون المقيمون نظاما في الحالات التالية:







أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي بصك شرعي بالمملكة



من تجب نفقتهم على شخص سعودي



غير السعوديين وتجب نفقتهم على غير سعودي



أرقام الصندوق: