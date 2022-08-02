الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفق الشروط السابقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفق الشروط السابقة. وأشارت الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن يتضمن التزام الأطراف اليمنية بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع . وأضافت الأمم المتحدة أن “الأطراف اليمنية توافقت على تكثيف المفاوضات للوصول لهدنة مطوّلة في أقرب وقت ممكن.. والمبعوث الأممي إلى اليمن سيكثف محادثاته مع الأطراف اليمنية لضمان تطبيق الهدنة وفتح طرق تعز”. أخبار قد تهمك

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