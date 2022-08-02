السفير الصيني بواشنطن يحذر: «جيشنا لن يقف مكتوف اليدين»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
حذر سفير الصين لدى واشنطن تشين غان، من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان ستؤدي إلى “رد قوي” من بكين، مشيرا إلى أن جيش بلاده “لن يقف مكتوف اليدين”.
وفي تصريح لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال تشين إن “ردنا سيكون قويا”، لافتا إلى أن بكين “ستفعل كل ما هو ضروري لحماية سيادة ووحدة أراضيها”.
وأضاف: “لدينا كل الحق في فعل ما نراه ضروريا ومناسبا في الوضع الحالي الذي فرضته الولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن الجيش الصيني “لن يتوانى عن أداء مهمته الرئيسية وهي حماية سيادة وسلامة أراضي البلاد”.
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