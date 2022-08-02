وزير النقل يكشف عن دور الهيئة العامة للطرق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للطرق.

وقال، إن القرار يأتي داعماً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما سيمكن الوزارة من التفرغ للقيام بدورها القيادي لمنظومة النقل، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المكونة للمنظومة بجميع أنماط النقل.

وأوضح الجاسر أن القرار يأتي كذلك ضمن حلقة مهمة لسلسلة قرارات الخليج 365 أن أصدرها مجلس الوزراء الموقر لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين أن الهيئة العامة للطرق ستعمل على وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.

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وأشار إلى أن الهيئة ستعمل كذلك على استدامة البنية التحتية لبلادنا، وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق.

فضلا عن توسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنه ورفيعة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.