حقائب «لويس فيتون» الجديدة تثير الجدل على السوشال ميديا

محمد بن مسعود - الدمام - أثارت مجموعة الحقائب الجديدة التي طرحتها العلامة التجارية الراقية «لويس فيتون» الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم تصميمها على شكل «وعاء الصبغ».

وبلغ سعر الحقيبة بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي 1466 دينار بحريني، وتضمنت المجموعة عددًا من الألوان، وسط تساؤلات هل يعقل أن يقوم أحدهم بشراء مثل هذه الحقيبة بهذا السعر الباهظ؟