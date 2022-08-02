محمد بن مسعود - الدمام - أثارت مجموعة الحقائب الجديدة التي طرحتها العلامة التجارية الراقية «لويس فيتون» الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم تصميمها على شكل «وعاء الصبغ».
وبلغ سعر الحقيبة بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي 1466 دينار بحريني، وتضمنت المجموعة عددًا من الألوان، وسط تساؤلات هل يعقل أن يقوم أحدهم بشراء مثل هذه الحقيبة بهذا السعر الباهظ؟
كانت هذه تفاصيل خبر حقائب «لويس فيتون» الجديدة تثير الجدل على السوشال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.