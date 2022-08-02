39.4 مليون دينار صافي ارباح «البحرين الوطني» للنصف الأول من الـ2022 بزيادة 29% عن العام الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الوطني عن زيادة بنسبة 34% في صافي الربح العائد للمساهمين إلى 20.0 مليون دينار بحريني (53.1 مليون دولار أمريكي)، وذلك لفترة الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 14.9 مليون دينار بحريني (39.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. ويُعزى ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى أساسيات الأعمال القوية والتي انعكست على ارتفاع دخل الفوائد من القروض في جميع القطاعات الرئيسية للمجموعة وارتفاع الدخل الوارد من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات الاحتياطية مقارنة بالفترة السابقة.

ارتفعت ربحية السهم الواحد للربع الثاني من العام 2022 إلى 10 فلس بحريني (3 سنت أمريكي) مقابل 7 فلس بحريني (2 سنت أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2021.

وانخفض إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني خلال الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى خسارة وقدرها 1.4 مليون دينار بحريني (3.7 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع ربح وقدره .011 مليون دينار بحريني (29.2 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها في العام 2021. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحركات القيمة السوقية للسندات السيادية ومحافظ الأسهم.

ارتفع الدخل التشغيلي في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 18% ليبلغ 44.2 مليون دينار بحريني (117.2 مليون دولار أمريكي) مقابل 37.6 مليون دينار بحريني (99.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل الفوائد من القروض وارتفاع الدخل الوارد من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال.

أعلن بنك البحرين الوطني عن زيادة بنسبة 29% في صافي الربح العائد للمساهمين أيّ ما يُعادل 39.4 مليون دينار بحريني (104.5 مليون دولار أمريكي)، وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 30.5 مليون دينار بحريني (80.9 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. ويُعزى ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى أساسيات الأعمال القوية التي انعكست على ارتفاع دخل الفوائد من القروض في جميع القطاعات الرئيسية للمجموعة وارتفاع الدخل الوارد من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات الاحتياطية في عام 2022، وذلك بسبب الحواجز الوقائية الاحترازية التي تم وضعها في السنوات الماضية.

ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 19 فلس بحريني (5 سنت أمريكي) مقابل 15 فلس بحريني (4 سنت أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2021.

وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني بنسبة 46% ليصل إلى 39.5 مليون دينار بحريني (104.8 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 27.1 مليون دينار بحريني (71.9 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها في العام 2021. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الربحية في عام 2022 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021.

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 14% ليبلغ 86.7 مليون دينار بحريني (230.0 مليون دولار أمريكي) مقابل 76.3 مليون دينار بحريني (202.4 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2021. وتُعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل الفوائد من القروض وارتفاع الدخل الوارد من أنشطة الخزينة وأسواق رأس المال.

وحافظ إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة على مستواه عند 528.8 مليون دينار بحريني (1,402.7 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 30 يونيو 2022 مقارنة مع 527.8 مليون دينار بحريني (1,400.0 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وقد تم تعويض أرباح النصف الأول من عام 2022 بتخفيض حقوق المساهمين للمجموعة بعد تحويل 20% من الأرباح النقدية.

ارتفع إجمالي الأصول للمجموعة خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 7% ليصل إلى 4,833.2 مليون دينار بحريني (12,820.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 4,535.6 مليون دينار بحريني (12,030.8 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2021. ويُعزى ذلك في الأغلب إلى زيادة سيولة الميزانية العمومية.

وبهذه المناسبة، صرّح فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائلًا:» نحن فخورون بالنمو الذي حققه البنك خلال النصف الأول من العام الجاري والذي انعكس على الميزانية العمومية والأرباح. كما حقق بنك البحرين الوطني العديد من الإنجازات غير المالية خلال الربع الثاني، فهو يُعد أحد رواد القطاع المصرفي المحلي في مجال الحفاظ على البيئة كونه ملتزم بدمج الاستدامة مع العمليات التجارية، ومستمر بتطبيق ممارسات الاستدامة وخارطة طريق الاستدامة الممتدة على مدى 3 أعوام. ونحن فخورون بحصولنا على جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز لعام 2022 في أربع فئات وهي: جائزة «أفضل بنك في ممارسات المسؤولية المؤسسية في الشرق الأوسط» للعام الثاني على التوالي، وجائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية في البحرين»، وجائزة «أفضل بنك في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البحرين»، وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين»، ويعد ذلك إنجازًا هامًا وتأكيدًا على أدائنا المتميّز وعلى جهودنا في تحقيق الاستدامة. كما حصد البنك جائزة «البنك الرائد في التمويل المستدام في مملكة البحرين» لعام 2022 من مجلة «المصرفية العالمية (Global Finance)» ويأتي ذلك تتويجًا لجهوده المستمرة في تبني وتطبيق ممارسات وركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودمجها في صميم أعماله وعملياته المؤسسية. كما نجح بنك البحرين الوطني في تصدر القطاع المصرفي بالعالم العربي حسب نتائج تصنيف شركة ريفينيتيف لمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمؤسسات قطاع الخدمات المصرفية. وحصد بنك البحرين الوطني أيضًا جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد» التي تمنحها شركة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد) من قبل جوائز التميز المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022. ويستمر البنك بترسيخ وتعزيز مكانته كمركز مالي مبتكر بأحدث الحلول الرقمية عبر تضمين منهجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملياتنا لنصبح قادة عالميين في القطاع.»

ومن جانبه، قال جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: «يُسعدنا أن نعلن عن زيادة بنسبة 33% في صافي الأرباح في مجمله خلال النصف الأول من العام 2022 وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع الميزانية العمومية للمجموعة والقروض مقارنة مع نهاية العام الماضي، مما يدل على استمرار الطلب على عروض بنك البحرين الوطني في هذا السوق التنافسي. وواصل البنك مسيرته في طريق النجاح من خلال مبادراته وشراكاته وإنجازاته المتنوعة خلال الربع الثاني وعلى مدار العام. كما إنه ملتزم بتوسيع نطاق منتجاته وخدماته كجزء من وعده بأن يكون أقرب لعملائه. وتماشيًا مع هذه المساعي أطلق بنك البحرين الوطني الحل الرقمي «نقاط الوطني» وهي منصة مكافآت ولاء خاصة للعملاء. وقد تعاونا أيضًا مع شركة إكزوتك للسيارات، لتمويل عملائنا ودعمهم من أجل شراء السيارات كجزء من منتج قروض السيارات. وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية، عقد بنك البحرين الوطني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Bring» العالمية بهدف تعزيز التحول الرقمي لتشمل تطوير قواعد البيانات ومستويات التكامل والخدمات المصرفية الرقمية وتجربة العملاء. وأبرم بنك البحرين الوطني اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «إتش إيه» للاستشارات بغية تعزيز مساعيه الرامية نحو الحصول على شهادة الآيزو 45001: 2018 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية بهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيه وذلك كجزء من ركيزة «رعاية كوادرنا العاملة». والتزامًا منه بالاستثمار في المجتمع ودعم البرامج التي تهدف إلى تطوير الأجيال القادمة، أطلق بنك البحرين الوطني برنامج التدريب الصيفي «Evolve» لمنح طلبة المرحلة الثانوية والجامعة فرصة « الانخراط في القطاع المصرفي والاستفادة من الفرص التعليمية في مختلف المجالات. ونحن فخورون بالإنجازات التي تم تحقيقها في عام 2022 ونتطلع لاستكمال مسيرة النجاح والتقدم مستقبلاً.»

ويُنوه بنك البحرين الوطني السادة المُساهمين بأن البيانات المالية السنوية المُدققة والخبر الصحفي متوفران على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.