6  خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن 6 خطوات من شأنها أن تجنب المواطنين التعرض لأعمال النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية.
وتضمنت: التحقق من موثوقية المتجر، وامتلاكه سجل تجاري أو وثيقة عمل حر، والامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتم خارج الموقع الإلكتروني للمتجر، وعدم التعامل مع أي روابط للدفع الإلكتروني مرسلة على الواتساب أو منصات التواصل.
وحذرت التجارة منم القيام بأي تحويلات بنكية لحسابات مجهولة، وعجم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية (رقم البطاقة – تاريخ الانتهاء – رمز ccv) أو التحقق لإتمام العملية.
وشددت على التثبت من صحة التخفيضات والعروض “غير النظامية” خصوصا في المتاجر غير المعروفة.
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