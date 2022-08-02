اخبار الخليج – «الإسكان والتخطيط العمراني»: التمويلات الإسكانية» تؤسس لمرحلة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل موسع مع ممثلي البنوك والمصارف التجارية، بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، والشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان، والدكتور خالد عبد الله مدير عام بنك الإسكان، وذلك لمتابعة خطة العمل المشتركة لتنفيذ برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة التي تم اطلاقها يوم أمس – الاثنين، بحضور عدد من المسئولين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي وبنك الإسكان.

وأشارت الوزارة أن الاجتماع أكد على أن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة يمثل نتاجاً للعمل المتواصل لتوفير المبادرات الإسكانية التي تكفل توفير حلول إسكانية فورية للمواطنين، مبينةً الوزارة أن التمويلات الإسكانية الجديدة تؤسس لمرحلة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تنويع الخيارات والأغراض التمويلية، مؤكدة أن تلك التمويلات تأتي في إطار تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج الحكومة، وتماشياً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

كما أفادت الوزارة إلى أن خطوة طرح التمويلات الجديدة تأتي تأسيساً على النجاح الكبير الذي حققه برنامج مزايا، والذي مثل باكورة مبادرات الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، منوهة إلى أن تلك المبادرة ساهمت في توفير أكثر من 10 ألف خدمة إسكانية للمواطنين من خلال تمويلات مزايا التي قامت البنوك بتقديمها، ومساهمة الحكومة من خلال الدعم المالي للمواطنين في هذا البرنامج، مما شجع على التوسع في هذا البرنامج من خلال توفير أغراض إضافية للتمويل، فضلاً عن إطلاق برنامج تسهيل، والذي يطرح المزيد من الخيارات والحلول التمويلية المتنوعة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية العمل على تسهيل إجراءات المنتفعين، خلال المرحلة المقبلة، واستمرار التنسيق المشترك بين الوزارة وبنك الإسكان والمصارف والبنوك التجارية، بما يحقق استدامة نجاح تلك البرامج.